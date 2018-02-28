Порошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реадмиссия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу была проведена "безупречно", с соблюдением всех юридических процедур.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

"Вопрос реадмисиии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинских законов, международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что когда назначал Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году, то "был зачарован перспективами, которые Саакашвили мог принести Украине". Порошенко добавил, что в итоге Саакашвили не показал никаких результатов на этой должности, поэтому после обращения от компетентных органов о допущенных нарушениях при предоставлении Саакашвили украинского гражданства "у него не было других моделей действий, кроме как прекратить гражданство в полном соответствии с конституцией".

"Может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком. Но это его проблемы и его дело", — отметил Порошенко.

Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Защита подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.