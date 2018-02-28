Правящая коалиция выдвинула Саркисяна кандидатом в президенты Армении

ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости. Правящая коалиция Армении выдвинула посла в Британии Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны, говорится в заявлении спикера парламента Ары Баблояна.

"На основании письменного обращения 65 депутатов фракций Республиканской партии Армении и Армянкой революционной федерации Дашнакцутюн Армен Саркисян выдвинут кандидатом в президенты Армении", — говорится в заявлении, размещенном на парламентском сайте.

В документе отмечается, что обсуждение кандидатуры президента начнется 1 марта в 10.30 по местному времени (09.30 мск).

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил РИА Новости, что кандидатура Саркисяна будет рассмотрена в четверг. В зависимости от итога обсуждений выборы президента, по всей видимости, пройдут в парламенте 2 марта. Саркисян — единственный кандидат в президенты.

После завершения президентского срока действующего главы Армении Сержа Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент в начале марта, станут представительскими. Ранее Саргсян, возглавляющий Республиканскую партию Армении (РПА), предложил на пост президента кандидатуру Саркисяна.

Для избрания президента необходимы три четверти, или 79 голосов депутатов из 105, Саркисян уже заручился поддержкой 96 парламентариев. Помимо коалиционных фракций РПА и партии Дашнакцутюн, которым принадлежит 65 мандатов, за провластного кандидата пообещала проголосовать и формально оппозиционная фракция "Царукян". В нее входит 31 депутат.