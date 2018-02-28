МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки, проводя практику совместных ядерных миссий с членами НАТО, а также сохраняя нестратегическое ядерное оружие в Европе, могут готовить вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, у Москвы есть несколько вариантов ответа, считает ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.
По его словам, в рамках этих миссий "с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков". Как отметил глава МИД РФ, всем должно быть понятно, "что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России".
Угроза для России
Эксперт отметил, что подобные совместные учения и сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе является большой угрозой для России. Фененко добавил, что при этом у России нет аналогичной территории вблизи от США, где Москва может разметить подобное оружие.
По словам ведущего сотрудника Института проблем международной безопасности РАН, у России и сейчас, и в годы холодной войны не было территории, где бы Россия могла развернуть вблизи от США свое нестратегическое ядерное оружие, а "американцы вблизи от нас всегда могли" это сделать. Он добавил, что со времен холодной войны для Москвы всегда было опасностью и проблемой, что европейские союзники США будут участвовать в дискуссиях о применении американского ядерного оружия.
Ответ Москвы
По мнению собеседника агентства, существует несколько вариантов, как Россия может ответить на действия США.
"Россия может ответить на действия США. Первое — выходом из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД)", — сказал Фененко.
Другими вариантами, по словам эксперта, может стать развитие Россией крылатых ракет с ядерным оснащением для авиации, либо размещение ядерного оружия в Черном море или на Балтийском флоте.
"Второй вариант – мы будем развивать крылатые ракеты с ядерным оснащением для авиации. Третий момент, мы можем разместить ядерное оружие на Балтийском флоте и в Черном море", — пояснил Фененко.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.