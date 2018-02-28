МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки, проводя практику совместных ядерных миссий с членами НАТО, а также сохраняя нестратегическое ядерное оружие в Европе, могут готовить вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, у Москвы есть несколько вариантов ответа, считает ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют ядерному разоружению.

По его словам, в рамках этих миссий "с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков". Как отметил глава МИД РФ, всем должно быть понятно, "что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России".

Угроза для России

"Конечно, готовят. На протяжении всего периода, как было создано американское ядерное оружие в 1957 году, идет отработка именно его применения сначала против Советского Союза, затем против России. Никаких других целей в Европе для нестратегического ядерного оружия (США) нет", — сказал РИА Новости Фененко, отвечая на вопрос, может ли это означать, что США на самом деле готовят вооруженные силы Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

Эксперт отметил, что подобные совместные учения и сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе является большой угрозой для России. Фененко добавил, что при этом у России нет аналогичной территории вблизи от США, где Москва может разметить подобное оружие.

По словам ведущего сотрудника Института проблем международной безопасности РАН, у России и сейчас, и в годы холодной войны не было территории, где бы Россия могла развернуть вблизи от США свое нестратегическое ядерное оружие, а "американцы вблизи от нас всегда могли" это сделать. Он добавил, что со времен холодной войны для Москвы всегда было опасностью и проблемой, что европейские союзники США будут участвовать в дискуссиях о применении американского ядерного оружия.

Ответ Москвы

По мнению собеседника агентства, существует несколько вариантов, как Россия может ответить на действия США.

"Россия может ответить на действия США. Первое — выходом из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД)", — сказал Фененко.

Другими вариантами, по словам эксперта, может стать развитие Россией крылатых ракет с ядерным оснащением для авиации, либо размещение ядерного оружия в Черном море или на Балтийском флоте.

"Второй вариант – мы будем развивать крылатые ракеты с ядерным оснащением для авиации. Третий момент, мы можем разместить ядерное оружие на Балтийском флоте и в Черном море", — пояснил Фененко.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.