Россия продолжит работу по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия продолжит работать со всеми заинтересованным сторонами для урегулирования ситуации на Донбассе, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что попытки договориться по вопросу миротворцев на Донбассе без привлечения конфликтующих сторон выглядят нелогично.
"Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование конфликтов подобного рода происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон? Такой практики в мире просто не существует. Но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено, кстати говоря, в минских соглашениях, с представителями этих непризнанных территорий", — отметил Путин.