Порошенко назвал "войну с Россией" ключевым вызовом для Украины

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.

"Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевой из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ — ред.) возрастает благодаря укреплению вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины", — заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".