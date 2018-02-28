Додон изменил состав Совбеза Молдавии

КИШИНЕВ, 28 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что состав Высшего совета безопасности страны изменен, отметив, что в него вошли представители аппарата главы республики.

"Хочу отметить, что во избежание попыток блокирования в будущем деятельности ВСБ отдельными лицами, членами Совета, состав последнего был изменен. Добавили (членов — ред.) из аппарата президента, чтобы был кворум без правительства и парламента. Остальные детали — на следующей неделе", — отметил Додон.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в среду он провел рабочую встречу с советниками и представителями Высшего совета безопасности по вопросу организации и проведения заседания ВСБ.

Молдавский лидер отметил, что "после предварительных дискуссий с руководством правительства о повестке дня и возможной дате проведения заседания договорились, что оно состоится в начале следующей неделе".

Додон напомнил, что предложил включить в повестку вопросы о расследовании в банковской системе, вопросы, касающиеся антигосударственных действий "организаций и формирований, а также представителей органов местного публичного управления".

"Проект новой Стратегии национальной безопасности, в том числе последние заявления господина Евгения Стурзы (министра обороны Молдавии – ред.) о намерении и необходимости приобретения летального оружия", — сказал Додон, добавив, что в рамках заседания Совбеза планируется рассмотреть план работы организации на текущий год.