Додон изменил состав Совбеза Молдавии

КИШИНЕВ, 28 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что состав Высшего совета безопасности страны изменен, отметив, что в него вошли представители аппарата главы республики.
Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в среду он провел рабочую встречу с советниками и представителями Высшего совета безопасности по вопросу организации и проведения заседания ВСБ.
Молдавский лидер отметил, что "после предварительных дискуссий с руководством правительства о повестке дня и возможной дате проведения заседания договорились, что оно состоится в начале следующей неделе".
Додон напомнил, что предложил включить в повестку вопросы о расследовании в банковской системе, вопросы, касающиеся антигосударственных действий "организаций и формирований, а также представителей органов местного публичного управления".
"Проект новой Стратегии национальной безопасности, в том числе последние заявления господина Евгения Стурзы (министра обороны Молдавии – ред.) о намерении и необходимости приобретения летального оружия", — сказал Додон, добавив, что в рамках заседания Совбеза планируется рассмотреть план работы организации на текущий год.