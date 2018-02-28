В Тбилиси ликвидировали пожар на рынке

ТБИЛИСИ, 28 фев — РИА Новости. Пожар в торговом центре на крупном вещевом рынке в центре Тбилиси ликвидирован, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар возник в ночь на вторник. В частности, горел третий этаж расположенного на рынке торгового центра. Причины возникновения огня неизвестны, при этом пострадавшие торговцы заявляют, что товары не были застрахованы, и ждут помощи от властей. На месте были мобилизованы около 35 пожарных бригад, бригады скорой помощи и сотрудники патрульной полиции. Пожарным потребовалось около полутора суток для полной ликвидации возгорания.

Прилегающая к рынку территория ограждена красной лентой, ее патрулируют правоохранители. Владельцы торговых точек в течение всего дня находятся на месте с целью попасть в сгоревший ТЦ и посмотреть, уцелел ли их товар.

"По предварительным данным, сгорело более 5 тысяч квадратных метров площади. Мы все стоим в ожидании того, что нас пустят внутрь и мы сможем проверить, чей товар уцелел, а чей нет. Ущерб у каждого разный. Кто-то имел товар на 10 тысяч долларов, а кто-то на 50", — заявил РИА Новости один из торговцев.

МВД Грузии ведет расследование.