В Тбилиси ликвидировали пожар на рынке

ТБИЛИСИ, 28 фев — РИА Новости. Пожар в торговом центре на крупном вещевом рынке в центре Тбилиси ликвидирован, передает корреспондент РИА Новости.
Прилегающая к рынку территория ограждена красной лентой, ее патрулируют правоохранители. Владельцы торговых точек в течение всего дня находятся на месте с целью попасть в сгоревший ТЦ и посмотреть, уцелел ли их товар.
"По предварительным данным, сгорело более 5 тысяч квадратных метров площади. Мы все стоим в ожидании того, что нас пустят внутрь и мы сможем проверить, чей товар уцелел, а чей нет. Ущерб у каждого разный. Кто-то имел товар на 10 тысяч долларов, а кто-то на 50", — заявил РИА Новости один из торговцев.
МВД Грузии ведет расследование.