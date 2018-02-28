Ребенок из России погиб при сходе лавины в Киргизии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Семья туристов из России попала под лавину в Иссык-Кульской области Киргизии, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в российских экстренных службах.

Он добавил, что двух взрослых удалось спасти, медицинская помощь им не потребовалась.

В российском посольстве в Бишкеке подтвердили гибель девочки 2009 года рождения.

"Семья каталась на горных лыжах недалеко от горнолыжной базы "Каприз", то есть не на самой базе, а в горах. Видимо, в результате их катания произошел сход снежной лавины, родители смогли увернуться, а девочка погибла под лавиной", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас родители погибшей девочки оформляют в милиции необходимые документы.

"Конечно, мы окажем им необходимую помощь", — добавила Пахомова.