Путин прокомментировал инициативу о размещении миротворцев на Украине

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия "как минимум не против" размещения миротворцев по всей территории Украины, но договариваться нужно с непризнанными республиками Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь говорят, нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Президент отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, при этом первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.

"И мы исходим из того, что этого достаточно, чтобы миссия ООН выполнила эту роль. Первоначально вообще Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения безопасности — мы согласились. ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать у них нет. И, в-третьих, есть опасения, что, как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон", — пояснил российский лидер. Он добавил, что в связи с этим была высказана другая идея — поставить рядом миссию ООН, чтобы обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.

Путин рассказал, что в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной. "Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно", — подчеркнул глава государства.

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