Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивские острова под своей фамилией, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.

"Хочу твердо отметить, что границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников", — сказал Порошенко во время пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

По его словам, самолет и проживание в гостинице он оплатил со своего счета в украинском банке.

"В поданной декларации, это должно произойти в ближайшие три с половиной недели, вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, средства были все задекларированы и с них были уплачены все налоги", — заверил Порошенко.

Он добавил, что на время отпуска не передавал никому полномочия по управлению государством, так как этого не предполагает украинская Конституция.