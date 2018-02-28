Команда Порошенко предлагает закрепить в конституции курс Украины в НАТО

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его команда обсуждает возможность закрепить в преамбуле украинской конституции стремление страны вступить в ЕС и НАТО.

"Наша команда обсуждает идею заякорить в конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду, которую транслировали украинские телеканалы.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.