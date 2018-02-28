Четыре человека погибли при авиаударе коалиции в Йемене, сообщил источник

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами. 28 января 2018

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами. 28 января 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в среду в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по позициям повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в городе Саада на границе с королевством, сообщил РИА Новости источник в провинции Саада.

"Авиация коалиции в среду 28 февраля совершила налет на дом в районе Кахза в городе Саада, в результате этого четыре человека погибли, шестеро были ранены, среди них женщины и дети", — заявил источник.

По словам собеседника агентства, авиаудар причинил серьезный ущерб.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.