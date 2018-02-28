Еврокомиссия опубликовала проект соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Еврокомиссия (ЕК) в среду опубликовала проект соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) с основными положениями будущего сотрудничества ЕС и Соединенного Королевства.

"Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике", представленный на 119 страницах, является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.

В документе отражены закрепленные Брюсселем и Лондоном позиции по правам и социальным гарантиям граждан и трудящихся обеих сторон после Brexit, положение об "открытой" границе между Ирландией и Северной Ирландией, доступ к единому рынку и Европейскому таможенному союзу. Также в проекте описано функционирование законодательной системы после Brexit, положение о защите персональных данных и исполнение финансовых обязательств Великобритании перед Брюсселем.

В документе также описана процедура ограниченного во времени переходного периода после выхода Британии в марте 2019 года.

На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в 2016 году 51,9% граждан (17,4 миллиона человек) проголосовали за Brexit, 48,1% граждан (16,1 миллиона человек), принявших участие в референдуме, проголосовали за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.