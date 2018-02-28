Глава МВД Украины прокомментировал наличие виллы в Италии

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

Ранее украиснкие СМИ сообщили, что компания Авакова владеет виллой площадью в 566 квадратных метров на побережье Средиземного моря в Италии. Как отмечается, вилла имеет 26 комнат на первом, втором и подвальном этажах.

"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии в рамках работы в итальянской компании… Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия", — цитирует Авакова издание "Украинская правда".

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более полутора лет.

"Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации", – добавил министр.

Согласно декларации министра за 2017 год, он является собственником итальянской фирмы Avitalia S.R.L.