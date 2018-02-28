РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Российские женщины просят власти Ирака о снисхождении к их дочерям на суде

16:2328.02.2018
(обновлено: 16:29 28.02.2018)
048511
© Sputnik / Сара НуреддинЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фотоЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские женщины, чьи дочери ждут суда в Ираке по обвинению в незаконном пересечении границы и участии в террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в РФ), просят иракские власти о снисхождении.

По данным члена Совета Федерации РФ, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, возглавляющего рабочую группу по возвращению российских женщин и детей на родину, в женской тюрьме Багдада находятся свыше 100 российских женщин и детей. Женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к ИГ*, и после их смерти брошены на произвол судьбы.

Женщины с детьми в лагере беженцев в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми

Ранее Сабсаби сообщил, что судебное заседание в Ираке по делу россиянки, обвиняемой в незаконном пересечении границы и участии в террористической организации ИГ*, перенесено на первую половину марта. По его данным, в ближайшее время перед иракским судом по указанным статьям должны предстать 36 граждан России.

Используют любую возможность

В среду в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция министра иностранных дел Республики Ирак Ибрагима Аль-Джаафари. И российские женщины, чьи дочери с детьми находятся в Ираке, с самого утра, несмотря на мороз, пришли с самодельными плакатами, на которых фото и призывы "Не судите их строго" и "Помогите вернуть детей", пришли к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня".

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваЖенщины, чьи дочери ждут суда в Ираке, или разыскивают дочерей и внуков после освобождения Мосула
© РИА Новости / Марина Луковцева
Женщины, чьи дочери ждут суда в Ираке, или разыскивают дочерей и внуков после освобождения Мосула

"Мы сегодня втроем. Приехали из Дагестана. Мы узнали ночью о том, что тут пройдет мероприятие с министром иностранных дел Ирака, и кто оказался в этот момент в Москве, приехали. Нам до сих пор звонят другие матери, тоже хотят приехать, но уже поздно. Мы любую возможность ищем, чтобы попытаться вызволить женщин и детей, попавших в Ирак", — сообщила одна из женщин по имени Раббия.

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В Чечне создадут базу данных возвращенных из Сирии и Ирака женщин и детей

Крымская татарка Ирада, чья сестра Рушана накануне в числе более двух десятков женщин и детей была вызволена иракскими властями из плена отрядов ополчения и помещена в женскую тюрьму Багдада, рассказала, что и теперь продолжает беспокоиться за будущее Рушаны и ее полуторагодовалого ребенка.

"По моей информации, в тюрьме, куда привезли сестру, тоже не очень хорошие условия – от болезни, точного диагноза не знаю, там умерли несколько русскоязычных женщин. И мы просим иракские власти, чтобы проявили снисходительность к этим женщинам, чтобы не судили их строго, ведь они не участвовали ни в каких боевых действиях и зачастую обманным путем были привезены из России", — рассказала корреспонденту РИА Новости Ирада.

По ее словам, поскольку прямого выхода на иракские власти у этих женщин нет, они хватаются за любую возможность помочь своим близким. "Мы с половины десятого тут стоим. На улице холодно, я с ребенком, но мы не уходим, не сдаемся. Мы хотим, чтобы обратили внимание на наши мольбы, чтобы услышали нас", — говорит собеседница.

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ivanfff
Ирак передал России четырех женщин и 27 детей, подозреваемых в связях с ИГ*

Живы ли…

Еще одна жительница Дагестана Мадина рассказала, что безуспешно пытается разыскать в Ираке свою дочь, которая, по ее последним данным, с двумя детьми – пятилетним сыном и двухлетней дочкой — находилась в Мосуле до того момента, когда власти Ирака объявили об освобождении города.

"Сегодня пришла попытаться найти на свои вопросы ответы. Вопросов два. Первый касается женщин, находящихся в тюрьме Багдада, — хотелось бы, чтобы власти отнеслись к ним гуманнее. Ирак – это мусульманская страна. И должно быть понятно, что наши женщины попали туда не по своей воле: мусульманские жены должны беспрекословно слушаться своих мужей, следовать за ними вместе с детьми. И тех женщин, кто не участвовали в боевых действиях, нужно судить только за незаконное пересечение иракской границы", — заявила Мадина.

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваЖенщины, чьи дочери ждут суда в Ираке, или разыскивают дочерей и внуков после освобождения Мосула
© РИА Новости / Марина Луковцева
Женщины, чьи дочери ждут суда в Ираке, или разыскивают дочерей и внуков после освобождения Мосула

Второй вопрос, волнующий Мадину – судьба ее дочери и других таких же женщин и детей, которые находились в Мосуле. По ее словам, когда последний раз 1 июля 2017 года дочь выходила на связь, то сообщила, что из-за длительного голодания была сильно истощена, а сын болел.

Зияд Сабсаби и девочка София, возвращенная из Ирака, в аэропорту Грозного. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Процесс возвращения детей россиян из Ирака продлится не менее трех лет

"Хотелось бы обратиться к министру иностранных дел с вопросом, куда делись наши женщины с детьми, живы ли они или нет. Сегодня я попросила одного иракского журналиста задать этот вопрос министру иностранных дел Ирака. И только что этот журналист мне сообщил, что задавал вопрос, и министр ответил, что мы должны обратиться в правоохранительные органы Ирака через посольство. Я уже не раз это делала. Встречалась два раза с консулом Ирака, один раз с послом Ирака, встречалась с первым заместителем посла Ирака. Все они обещали помочь, но это пока не выполнено – у нас так и нет информации, в плену ли они у каких-то группировок, в тюрьме ли, или где. Неизвестность страшнее всего", — рассказала Мадина.

"У нас общая боль. Я смогла выйти на связь со своими последний раз 29 июня 2017 года, и потом ни единой весточки не было. Мы просим иракские власти, чтобы они помогли нам найти этих женщин, обманным путем вывезенных в Ирак, спасти детей, которых, как отмечал президент России Владимир Путин, никто не спрашивал, хотят ли они уезжать. Особенно хотелось бы, чтобы гуманность проявили в отношении ни в чем не виновных ребятишек. Очень просим содействия в возвращении этих детей и матерей", — поддержала ее Раббия.

Вид Багдада. архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
В Багдаде суд вынес смертный приговор гражданке Турции за связи с ИГ*

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины и девочки с 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена