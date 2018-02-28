В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили митингуют в среду у здания, где состоится пресс-конференция президента Украины, они утверждают, что Петр Порошенко — "не их президент".

Порошенко в среду в Киеве впервые почти за год проведет пресс-конференцию, ее тема — "Вызовы-2018". Мероприятие состоится в здании национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" в Киеве.

"Мы хотим, чтобы он (Порошенко – ред.) ушел в отставку, были перевыборы, и мы выбрали достойного человека", — рассказал один из пикетчиков журналистам, общение транслировало "Движение новых сил" на своей странице в Facebook.

Митингующие держат плакаты с надписью "Порошенко не наш президент".

Ранее сторонники партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, неоднократно проводили митинги в Киеве, требовали импичмента Порошенко. Помимо отставки президента, они также требовали проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства.