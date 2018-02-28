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В мире

Лавров: США готовят Европу к применению ядерного оружия против России

16:0328.02.2018
(обновлено: 17:20 28.02.2018)
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© Фото : Public domainЗапуск крылатой ракеты с бомбардировщика B-52. Архивное фотоЗапуск крылатой ракеты с бомбардировщика B-52. Архивное фото
© Фото : Public domain

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США готовят вооруженные силы европейских стран к использованию тактического ядерного оружия против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Лавров продемонстрировал Европе боевой бумеранг
Глава российского МИД обратил внимание на то, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют разоружению.

По его словам, в рамках этих миссий, грубо нарушающих Договор о нераспространении, неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских ядерных боеприпасов.

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — сделал вывод Лавров.

"Явно агрессивная позиция"

Глава МИД отметил, что у России нет развернутого тактического ядерного оружия и она не отрабатывает его применение. 

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Эксперт: американская ядерная доктрина провоцирует новую гонку вооружений
"Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция", — добавил он.

При этом Лавров выразил надежду, что европейцам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия массового уничтожения, причем принадлежащего единственному государству, которое уже применило его против жителей Хиросимы и Нагасаки.

Вопросы к Вашингтону

Россия, как ответственный и последовательный сторонник разоружения, сократила свой ядерный арсенал на 85% по сравнению с пиком холодной войны, подчеркнул Лавров. Однако, отметил он, несмотря на достижения в рамках российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, к США остаются вопросы. 

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД не смог подтвердить, что США привели СНВ в соответствие с договором
По словам главы МИД, они касаются одностороннего выведения из засчета значительного числа носителей, по сути в обход тех процедур, которые предусмотрены в договоре.

"Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания так называемых маломощных зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений", — подчеркнул российский министр.

Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2010 году, он вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с документом, обе стороны должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы в сумме они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. 

Достичь этих показателей предполагалось к 5 февраля нынешнего года, срок же действия самого договора истекает в 2021 году.

Вашингтон заявлял, что выполнил свои обязательства еще в августе 2017-го, однако российский МИД отмечал, что не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с документом.

Против оружия в космосе

Еще одним приоритетом России Лавров назвал предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
Мнение: аппетиты американских военных могут закончиться для США катастрофой
"Думаю, что без выработки и принятия юридически обязывающей международной договоренности, содержащей надежные гарантии непоявления оружия в космосе, решать вопросы обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности становится практически невозможно. Мы готовы обсуждать любые озабоченности заинтересованных сторон", — заявил министр.

Он напомнил, что именно Россия вместе с Китаем еще десять лет назад представили на Женевской конференции соответветствующий договор, а в 2014 году — его обновленный вариант.

Ядерная доктрина США

В начале февраля Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину. В ней говорится, что США могут прибегнуть к ядерному оружию только в "чрезвычайных обстоятельствах", к которым относится защита жизненно важных интересов страны и ее союзников — в том числе и в случае неядерной атаки.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото.
© AP Photo / Charlie Riedel
NI рассказал, как США могут втянуть Россию в обмен ядерными ударами
Из документа следует, что США нацелены на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также продолжат тратить средства на модернизацию и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). При этом США заявили, что выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении.

Ключевое место в доктрине отведено России, которая, как отмечал в предисловии министр обороны Джеймс Мэттис, "определенно вернулась в конкуренцию великих держав". США обвиняют Москву в том, что она угрожает первой нанести ограниченный ядерный удар, и обещают в таком случае обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".

"Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", — говорится в документе.

Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
В российском МИД в ответ на это выразили озабоченность тем, что американская доктрина снижает порог применения ядерного оружия, а упреки в "агрессивном поведении" в адрес России назвали надуманными и безосновательными.

В ведомстве напомнили, что российская военная доктрина четко ограничивается возможность применения ядерного оружия двумя сугубо оборонительными сценариями: либо в ответ на агрессию против России и ее союзников с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения, либо в случае атаки с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование страны.

Москва также пообещала учесть подходы, изложенные в новой американской ядерной доктрине, и принять соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности.
Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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AC
Ну все, понеслась, весь мир в труху. Пора задуматься о гражланстве монголии.
16:19
28.02.2018
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