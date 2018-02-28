Алекс Лесли попросил у США политическое убежище, пишут СМИ

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который был задержан в Паттайе в Таиланде вместе с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга", попросил у США предоставить ему и другим задержанным россиянам политическое убежище, сообщает телеканал RT.
"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорится в тексте.
В воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Как заявил РИА Новости источник в тюрьме, в среду Кириллова, Вашукевич и еще нескольких участников нелегального "секс-тренинга" перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.
Ранее Настя Рыбка сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на свое освобождение из тюрьмы Таиланда. Она добавила, что может предоставить информацию любой стране, которая сможет совершить ее выкуп из тюрьмы.
Ранее Кириллов и Вашукевич вместе с еще несколькими арестованными "тренерами" были временно освобождены судом под денежный залог, однако позже были задержаны иммиграционной полицией в связи с аннулированием их разрешений на пребывание в Таиланде.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.