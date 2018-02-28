Алекс Лесли попросил у США политическое убежище, пишут СМИ

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который был задержан в Паттайе в Таиланде вместе с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга", попросил у США предоставить ему и другим задержанным россиянам политическое убежище, сообщает телеканал RT.

В распоряжении телеканала оказалось письмо, которое Алекс Лесли написал в консульство США в Таиланде.

"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорится в тексте.

В воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Как заявил РИА Новости источник в тюрьме, в среду Кириллова, Вашукевич и еще нескольких участников нелегального "секс-тренинга" перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.

Ранее Настя Рыбка сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на свое освобождение из тюрьмы Таиланда. Она добавила, что может предоставить информацию любой стране, которая сможет совершить ее выкуп из тюрьмы.

Как сообщалось ранее, все десять арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в страну.

Ранее Кириллов и Вашукевич вместе с еще несколькими арестованными "тренерами" были временно освобождены судом под денежный залог, однако позже были задержаны иммиграционной полицией в связи с аннулированием их разрешений на пребывание в Таиланде.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.