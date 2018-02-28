Министр транспорта Египта выехал на место столкновения поездов

КАИР, 28 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр транспорта Египта в экстренном порядке выехал на место столкновения поездов в египетской провинции Бохейра, в результате которого погибли и пострадали несколько десятков человек, сообщает телеканал "Экстра ньюз".

Ранее египетские СМИ сообщили, что число погибших при столкновении поездов возросло до 19 человек, еще 38 пострадали.

По имеющейся информации, столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. Два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи. Минздрав сообщает, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

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