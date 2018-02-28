Министр транспорта Египта выехал на место столкновения поездов

КАИР, 28 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр транспорта Египта в экстренном порядке выехал на место столкновения поездов в египетской провинции Бохейра, в результате которого погибли и пострадали несколько десятков человек, сообщает телеканал "Экстра ньюз".
По имеющейся информации, столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. Два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи. Минздрав сообщает, что число погибших и пострадавших может увеличиться.
#بوابة_الوفد|| ننشر الصور الأولى لحادث #قطار_البحيرةhttps://t.co/sxnRuBh9Kq pic.twitter.com/cDcnXAsCcN— بوابة الوفد (@alwafdportal) 28 февраля 2018 г.