Пассажир в США внезапно покинул самолет по надувному трапу

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажир рейса авиакомпании United Airlines, вылетавшего из Нью-Джерси, внезапно выпрыгнул из аварийного выхода самолета и скатился по надувному трапу, решив, что попал не в тот самолет, сообщает телекомпания NBC New York.
"Пассажир открыл дверь аварийного выхода самолета и вышел из него, спустившись по надувному трапу", — заявила каналу пресс-секретарь авиакомпании Мэгги Шмерин.
Мужчину арестовала полиция за умышленно причинённый ущерб, незаконное проникновение на ВПП и вмешательство в работу транспортных служб. После проверки полицейские выяснили, что никакой ошибки в билете отчаянного пассажира не было — он должен был лететь именно в Тампу.
Рейс вылетел с задержкой более чем в пять часов. В результате инцидента никто не пострадал.