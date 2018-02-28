Пассажир в США внезапно покинул самолет по надувному трапу

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пассажир рейса авиакомпании United Airlines, вылетавшего из Нью-Джерси, внезапно выпрыгнул из аварийного выхода самолета и скатился по надувному трапу, решив, что попал не в тот самолет, сообщает телекомпания NBC New York.

Как сообщили компании свидетель инцидента и представитель авиакомпании, 25-летний Трой Фаттун, летевший рейсом 1640 из аэропорта Ньюарк в Тампу во Флориде, начал кричать перед взлетом, что оказался не на своем рейсе.

"Пассажир открыл дверь аварийного выхода самолета и вышел из него, спустившись по надувному трапу", — заявила каналу пресс-секретарь авиакомпании Мэгги Шмерин.

Мужчину арестовала полиция за умышленно причинённый ущерб, незаконное проникновение на ВПП и вмешательство в работу транспортных служб. После проверки полицейские выяснили, что никакой ошибки в билете отчаянного пассажира не было — он должен был лететь именно в Тампу.

Рейс вылетел с задержкой более чем в пять часов. В результате инцидента никто не пострадал.