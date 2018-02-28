Сильные снегопады парализовали транспортную систему на севере Китая

ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Сильные снегопады нарушили транспортное сообщение в ряде провинций на севере Китая, где ранее был объявлен желтый уровень тревоги из-за сложных погодных условий, больше всех пострадала провинция Цзилинь (Гирин).

Как сообщает агентство Синьхуа , по состоянию на 17.30 по местному времени (12.30 мск) все скоростные автомобильные шоссе в провинции Цзилинь были закрыты.

Аэропорт города Чанчунь в этой же провинции также закрыт. По данным Центрального телевидения КНР, воздушная гавань не будет обслуживать рейсы вплоть до 20.30 по местному времени (15.30 мск) из-за состояния взлетно-посадочной полосы.

Администрация аэропорта организовала для ожидающих пассажиров горячую еду и напитки. По последней информации, задержано более 100 рейсов, порядка 20 самолетов за последние часы вернулись в аэропорты вылета.

На улицах города работают экстренные службы, которые пытаются оперативно расчистить дороги.

Национальный метеорологический центр Китая (NMC) в среду объявил желтый уровень опасности в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. По оценкам синоптиков, высота снежного покрова там может достичь от 5 до 15 сантиметров. В некоторых районах ожидаются снежные бури.

Метеорологи рекомендуют местным жителям воздержаться от продолжительного нахождения на улице, предпочтительно оставаться в помещениях. Властям провинций рекомендуется предпринять усиленные меры предосторожности, чтобы избежать аварий на автотрассах и железных дорогах, электро и телекоммуникационных станциях.