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В мире

"Чудовище с востока" убивает европейцев: в ЕС стоят сибирские морозы

15:0228.02.2018
(обновлено: 15:12 28.02.2018)
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваСнег, выпавший на улицах Лондона. 28 февраля 2018Снег, выпавший на улицах Лондона. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Татьяна Фирсова

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В странах ЕС продолжают стоять непривычные для них сибирские морозы, в результате которых гибнут люди, движение во многих городах сильно затруднено, десятками отменяются авиарейсы.

Зима в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москвичей предупредили об аномальных морозах

Европейские синоптики окрестили стоящий над Европой холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" — арктический циклон пришел из России.

Поляки гибнут от морозов

В Польше от морозов продолжают гибнуть люди.

"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — сообщил правительственный центр безопасности.

В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек. Всего, по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды

Самая холодная ночь

В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А минувшая ночь стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).

"Температуры по всей стране в ночь на среду указывали на то, что у нас установились морозы — от среднесильных до очень сильных", — цитирует сотрудника метеослужбы немецкое агентство dpa.

Прохожие возле собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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"…для здоровия полезны холода". Европу оккупировал "генерал" мороз

На севере страны, в городе Любек, зафиксирована рекордно низкая температура — минус 20 градусов. В Альпах термометр показывал около минус 26 градусов. На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 24 градуса, и это здесь еще потеплело — в ночь на вторник было минус 34 градуса. В центральных районах Германии температура колебалась от минус 10 до минус 18 градусов. Самым теплым регионом остается запад страны вдоль реки Рейн — так, в Дюссельдорфе ночью было минус 9 градусов, в Висбадене — минус 10.

В связи с аномальными морозами благотворительные организации призвали муниципалитеты создать дополнительные места для размещения на ночлег и просто для отдыха и обогрева лиц с неопределенным местом жительства. Только в Берлине, где утром в среду термометр показывал минус 17 градусов, в последние дни создано дополнительно более тысячи койкомест для бездомных, кровати размещены в одном из ангаров бывшего аэропорта Темпельхоф, сообщил городской сенат.

Холод и обильные снегопады на севере и юге страны привели в начале недели к многочисленным ДТП, задержкам вылетов в аэропортах и перерывам в железнодорожном сообщении, однако сейчас ситуация на дорогах постепенно выправляется. Как заявили агентству dpa представители дорожной полиции федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония, они не констатировали в минувшую ночь никаких чрезвычайных ситуаций, несмотря на сильный холод. Гололедицы на дорогах также пока не наблюдается.

В ближайшие дни в Германию придет долгожданное потепление, хотя температура вряд ли превысит минус 8-9 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности гололедицы и ледяного дождя в выходные.

© REUTERS / Hannibal HanschkeСнеговик на площади Жандарменмаркт в Берлине, Германия
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Снеговик на площади Жандарменмаркт в Берлине, Германия

Во Франции тоже рекорды

Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы и во Франции. Во многих регионах температура опустилась ниже отметки —10 градусов, говорится в официальном аккаунте метеорологической службы Meteo France в сети микроблогов Twitter.

Рекордные по местным меркам морозы отмечены в Лионе (минус 10 градусов), Дижоне и Страсбурге (минус 11 градусов), в Меце (минус 12 градусов), Нанси (минус 13 градусов) и ряде других городов.

Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней от холода во Франции умерли не менее четырех человек.

© AFP 2018 / Philippe HugenЖилые дома в Говеаверсвельде на севере Франции во время значительного падения температуры по всей стране в феврале 2018
© AFP 2018 / Philippe Hugen
Жилые дома в Говеаверсвельде на севере Франции во время значительного падения температуры по всей стране в феврале 2018

Морозы вернули бурки

Некоторые страны реагируют на морозы довольно интересными мерами. В Австрии, например, отменили наказание за несоблюдение закона, запрещающего ношение мусульманскими женщинами бурок и никабов в общественных местах.

Синица в парке Серебряный бор в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экологи просят москвичей кормить птиц, чтобы помочь им пережить морозы

Этот закон действует в стране с 1 октября 2017 года, в нем говорится, что лицо должно быть открыто ото лба до подбородка. Однако в нем прописано, что допускаются исключения — в частности, при низких температурах. При этом не уточняется, как низко должен опуститься столбик термометра.

Сейчас, видимо, австрийские власти сочли, что время настало. На горнолыжных курортах температура опускалась до —30 градусов, в среднем по стране — в районе —10. Метеорологи обещают, что уже с четверга в Австрию начнут возвращаться привычные плюсовые температуры, но пока — холодно.

"При таких температурах ни один полицейский не станет обращаться к тем, кто закрывает своё лицо от холода", — заявили в австрийском МВД.

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваСнег в Лондоне. 28 февряля 2018
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Снег в Лондоне. 28 февряля 2018

Движение в Лондоне парализовано

В Лондоне снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось, в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15-25 минут.

Полиция в Брюсселе. архивное фото
© AFP 2018 / Belga/Aurore Belot
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Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.

Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

Метеорологическая служба сохраняет для Лондона "оранжевый" уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваОбьявление о зедржках транспорта в Лондоне из-за снегопада
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Обьявление о зедржках транспорта в Лондоне из-за снегопада

Не летают самолеты

Накануне международные авиакомпании отменили десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в другие города Великобритании, а также в ближайшие европейские страны.

Снег, выпавший на улицах Рима. 27 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Логунов
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Практически все авиакомпании отменили вечерние рейсы в шотландские Эдинбург и Глазго. Однако вылеты в Абердин в Шотландии в настоящее время задержаны, но не отменены.

Среди европейских городов закрытыми для пассажиров из Лондона были Женева, Цюрих, Мадрид, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Осло и Копенгаген. Отменены сразу несколько рейсов по данным направлениям.

Повышенный уровень опасности

Затронула непогода и юг Европы. В 42 провинциях Испании введен повышенный уровень опасности — желтый или оранжевый.

В зависимости от региона причинами стали дожди, снег, сильный ветер, высокие волны на побережье, угроза схода лавин в горах, низкие температуры, сообщает Государственное метеорологическое агентство.

Из-за снегопада затруднено движение на 270 трассах, на 23 оно перекрыто, сообщает Генеральная дирекция дорожного движения. На десятки трасс запрещено выезжать без цепей на шинах.

Особенно сложная ситуация в Каталонии, Арагоне, Стране Басков, Кантабрии, Наварре, Ла Риохе и Кастилии и Леоне.

Самые низкие температуры — до минус шести градусов — ожидаются в Кантабрии, Бискайе, Гипускоа, Уэске, Лериде и Жироне.

Сложная ситуация на Канарских островах, где ожидается буря, скорость ветра может достичь 130 километров в час. Отменены занятия на острове Гран Канария, Тенерифе, Ла Пальма, Гомера и Эль-Иерро, Аэропорт Лансароте (Канарские острова) закрыт.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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arianlex
То, что для России обычная зимняя погода, то для Евросоюза настоящий Апокалипсис.
Вся экономика и жизнь в странах останавливается практически полностью.
А если это будет не несколько дней в году а полгода?
Поэтому если учитывать зимние условия, то у России самый высокий ВВП в мире, и самые крепкие и выносливые люди в России живут!
Обычный маленький буранчик назвали чудовищем, да уж!
15:24
28.02.2018
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Коля Тряпкин
Это им за олимпийцев!
15:13
28.02.2018
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100 боевых за Россию-Матушку!
А у нас в апреле кое где ещё и в снежки поиграть можно)))!!! Людей конечно жаль, но как-то уж слишком разнежились чтоли европейцы, а ещё к нам собрались "погостить" всей натой!!! Нее, вам тут вообще каюк настанет!!!!
15:12
28.02.2018
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