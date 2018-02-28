"Водку пивом запивала": Савченко высмеяли за странное поведение в Раде

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за странного поведения на одном из заседаний. Фотографии парламентария опубликовал украинский политолог Алексей Голобуцкий в.
На кадрах депутат выглядит так, как будто плохо себя чувствует. На первом фото Савченко расслабленно сидит, откинувшись назад и закатив глаза, а на втором — прикладывает к голове руку.
"Уже вторник, но у Нади в Раде опять отходняк. Тяжко ей", — прокомментировал Голобуцкий.
"Так она ведь не просыхает", — отметил Евгений Коженевский.
"Надька отошла в нирвану", — написал Олег Гехтман.
"Небось, в палатке при Раде ночевала?" — поинтересовался Ярослав Гаврилишин.
Кроме того, депутату в комментариях дали множество советов, как прийти в себя и больше не попадать в подобные ситуации. Так, Савченко посоветовали "не мешать водку с пивом", "выпить рассола", а также принять "сто грамм", закусив их пончиком.
Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. Так, в феврале пользователи Сети высмеяли ее выступление в эфире NewsOne, где она появилась в нелепом костюме. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.