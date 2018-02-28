За поддержку санкций ЕС должен помочь грузами, считают перевозчики Латвии

РИГА, 28 фев – РИА Новости. Латвийские транзитные предприятия обеспокоены перспективами отрасли: простых денег, основанных только на географии, больше не будет, а привлечь грузы из Азии оказалось сложно, сообщает Sputnik Латвия.

По мнению главы Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инги Антане, латвийским политикам нужно на уровне ЕС говорить о солидарности в транзите.

"Если есть санкции (антироссийские – Sputnik), и наше государство, как всем известно, связано с Россией, то нам надо на уровне Евросоюза говорить, что, может быть, есть какая-то возможность некоторые грузы, идущие через Антверпен или Роттердам, пускать через Латвию", — заявила Антане.

"Если мы солидарно идем по санкциям, если наши порты – крупные, входящие в сеть Евросоюза, – надо говорить, как можно помочь нашим евросоюзным портам, Рижскому и Вентспилсскому. В чем проблема переправить какие-то грузы из Германии в Латвию?" — добавила руководитель ассоциации.

Антане рассказала, что 2017 год был "очень плохим" для сектора транзита. Перевозки по железной дороге оцениваются ассоциацией примерно в 43 миллиона тонн, тогда как в 2016-м было перевезено 47 миллионов тонн, и это еще считалось низким показателем.

Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области.

Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на которой эта тема была одной из основных.

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