Россия готова обсуждать вопрос предотвращения гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москва готова обсуждать любые озабоченности заинтересованных сторон по вопросу предотвращения гонки вооружений в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще один наш приоритет — это предотвращение гонки вооружений в космосе. Перспективы вепонизации (weapon — англ. "оружие" — ред.) околоземного пространства вызывают тревогу не только у России. И это подтверждает широкая поддержка наших инициатив, направленных на парирование данной угрозы", — сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Лавров напомнил, что именно здесь, на конференции по разоружению в Женеве 10 лет назад, РФ вместе с Китаем распространила проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. "И в 2014 году мы представили обновленный вариант этого проекта", — добавил он.

"Думаю, что без выработки и принятия юридически обязывающей международной договоренности, содержащей надежные гарантии непоявления оружия в космосе, решать вопросы обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности становится практически невозможно. Мы готовы обсуждать любые озабоченности заинтересованных сторон", — заявил Лавров.

