КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. На Украине признали неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального. Об этом РИА Новости сообщил источник в Конституционном суде.

При этом на официальном сайте инстанции говорится, что на пленарном заседании в среду принято решение по этому закону, однако не уточняется, какое именно.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 областях страны.

После госпереворота в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сферы применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования из-за спорных моментов. Согласно процедуре, сначала они рассматриваются на уровне комитетов.