Лавров надеется, что в Европе откажутся от размещения ядерного оружия США

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что гражданам Европы удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории ядерного оружия США.

"Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки", — сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. "Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция", — добавил он.