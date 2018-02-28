В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми

ГРОЗНЫЙ, 28 фев — РИА Новости. Власти Ирака вызволили из плена 25 российских женщин с детьми и поместили их в тюрьму в Багдаде, где они будут дожидаться суда, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По словам российского сенатора, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, о судьбе этих женщин ничего не было известно в течение полугода. Только недавно выяснилось, что их удерживали отряды народного ополчения Ирака.

"Сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми перевезли из Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", в официальную тюрьму Багдада", — сообщила Саратова.

По ее словам, в плену их вместе с малолетними детьми держали "в нечеловеческих условиях".

"К счастью, они освобождены, в тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу. Они должны предстать перед иракским судом, который установит степень вины этих женщин", — отметила Саратова.

Она подчеркнула, что, по неофициальной информации, различные военизированные формирования удерживают еще десятки женщин — вдов боевиков ИГ*, плененных после освобождения сирийских и иракских городов.

Из Ирака и Сирии уже вернулись на родину более ста женщин и детей из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также Казахстана и Узбекистана.

В последнее время иракские власти ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории ИГ*. Теперь все они, включая девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда.

* Запрещенная в России террористическая группировка.