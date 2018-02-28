Россия обеспокоена новой стратегией США, повышающей роль ядерного оружия

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Москва обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания "маломощных" зарядов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американской договоренности, мы вынуждены отметить немало остающихся вопросов к коллегам из Вашингтона. В частности, относительно одностороннего выведению из засчета значительного числа носителей, по сути, в обход тех процедур, которые предусмотрены в Договоре и которые предполагают понимание методов выведения из засчета носителей другой страны", — сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

"Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания так называемых "маломощных" зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений", — подчеркнул российский министр.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В американском оборонном ведомстве объявили, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня. Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".