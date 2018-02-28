На Украине рассказали, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов. Видео выступления чиновника опубликовано в Twitter.

Мэр украинского Гениченска Воробьев для поддержки Крыма анонсировал великий троллейбусный проект с маршрутом Гениченск — Керчь.@Mayskolpino pic.twitter.com/ckbzoFbDp5 — ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 27 февраля 2018 г.

"Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма", — заявил Воробьев. Он отметил, что жители полуострова должны "ощутить большой проект троллейбусного маршрута Геническ — Керчь".

По его словам, именно запуск троллейбусов поможет продемонстрировать, что Украина является "единой державой".

Крым стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года.