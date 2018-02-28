В столице Македонии протестующие сожгли греческий флаг

БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Участники массового протеста, который проходит в Скопье против изменения названия Македонии, сожгли в ночь на среду национальный флаг Греции и потребовали прекратить переговоры с Афинами о переименовании страны, передает агентство Макфакс и другие македонские СМИ.

Массовая акция протеста в македонской столице поздно вечером во вторник собрала несколько тысяч участников из нескольких организаций во главе с движением "За единую Македонию", а также представителей македонской диаспоры за рубежом и непризнанной Македонской православной церкви.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

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"С Македонией существуем, без Македонии исчезнем все вместе. Поэтому мы здесь — чтобы звучал голос народа против этого безумия с целью изменения названия страны и идентичность нации. Мы заявляем миру – это Македония, мы македонцы, наш язык македонский… Вопрос о названии был решен еще в ходе референдума 1991 года", — приводит агентство заявление представителя Международного конгресса македонцев Петра Тодорова.

Он добавил, что название государства согласно референдуму о независимости и конституции состоит всего из одного слова, без дополнительных определений и должно быть единым для внутреннего и внешнего употребления — Македония. По его словам, планы по изменению названия являются предательством и уголовным преступлением.

Протестующие потребовали прекращения переговоров с Афинами о наименовании и отказа от планов по проведению референдума по данному вопросу. После этого несколько участников акции сожгли национальный флаг Греции.

Македонский премьер Зоран Заев сообщил в начале февраля, что правительство решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны "Александр Великий" (были названы в честь Александра Македонского) в международный аэропорт "Скопье" и трассу "Дружба", чтобы сделать шаг навстречу Греции. В середине месяца надписи, таблички и дорожные знаки были изменены.

Сейчас республику Македония под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".

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