Анастасиадис вступил в должность президента Кипра

АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис вступил в должность главы государства на второй срок.

Анастасиадис победил на президентских выборах, набрав во втором туре выборов 4 февраля 55,99% голосов, его соперник Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ — 44,01% голосов.

Инаугурация прошла в парламенте на специальной сессии в день истечения предыдущего пятилетнего срока президента республики. На церемонию были приглашены представители дипломатического корпуса, государственные чиновники, политики, бизнесмены, представители общественности.

Прямую трансляцию вели парламентское телевидение, Кипрское информационное агентство и государственное телевидение РИК.

Председатель парламента Димитрис Силлурис обратился к депутатам и к новоизбранному президенту с небольшой речью и пригласил Анастасиадиса произнести присягу в соответствии со статьей 42 конституции. Анастасиадис поклялся уважать конституцию и законы, сохранять независимость и территориальную целостность Кипра. Текст присяги прописан в конституции Кипра.

После этого Анастасиадис обратился к парламенту, заявив о желании построить новый Кипр, добиться прекращения турецкой оккупации севера Кипра, начать эксплуатацию месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, возобновить переговоры по кипрскому урегулированию и окончательному решению кипрской проблемы, предусматривающему отмену системы гарантий и вывод турецких войск.

По традиции, после заседания парламента глава государства направится в канцелярию председателя парламента, где он примет поздравления депутатов со вступлением в должность.

По конституции 1960 года, президент Кипра наделен исполнительной властью. Пятилетний срок пребывания в должности начинается с момента инаугурации в палате представителей (парламенте). Президент осуществляет исполнительную власть через Совет министров, которых назначает сам глава государства.

Члены правительства будут приведены к присяге 1 марта на церемонии в президентском дворце.

В день инаугурации Анастасиадиса возле парламента провели акцию протеста экологи Кипра из общественной организации "Сохраним Акамас/Сохраним Кипр", требуя запретить строительство вблизи морских пещер в Пейе и реликтовоого леса Акамас на северо-западе острова. По словам экологов, строительство разрушает естественную красоту прибрежных районов, уничтожает природное и культурное наследие киприотов.