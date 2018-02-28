Источник сообщил о переведении Насти Рыбки в иммиграционную тюрьму Бангкока

БАНГКОК, 28 фев – РИА Новости. Задержанные в Паттайе блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) вместе еще с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга" переведены в Иммиграционный центр содержания (IDC, иммиграционная тюрьма) в Бангкоке, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из сотрудников центра.

"Некоторые граждане России и Белоруссии, задержанные в Паттайе во время "секс-тренинга", переведены к нам в Бангкок, в Иммиграционный центр содержания", — сообщил офицер IDC. Он подтвердил агентству, что Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич входят в список лиц, переведенных из Паттайи в Бангкок.

На вопрос, связано ли это со слухами об их скорой депортации из Таиланда, собеседник агентства ответил отрицательно.

"Они все обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, и пока суд не примет решение об их виновности или невиновности, и в случае виновности не назначит наказание, их депортировать невозможно", — сказал собеседник агентства.

"Они переведены в Бангкок просто потому, что в Паттайе недостаточно камер временного содержания иммиграционной полиции, их там просто содержать негде", — добавил он.

По таиландскому законодательству нелегальная работа на территории страны наказывается тюремным заключением сроком до двух лет и/или штрафом в размере около 3 тыс долларов, а также запретом на въезд в Таиланд в течение 10 лет после депортации в страну гражданства. Депортация осуществляется только после отбытия наказания, к которому арестованных приговорит суд.

Кириллов и Вашукевич, вместе с еще несколькими арестованными "тренерами", были временно освобождены судом под денежный залог, однако позже были задержаны иммиграционной полицией в связи с аннуляцией их разрешений на пребывание в Таиланде.