Песков переадресовал в СЛО "Россия" вопросы о самолете Патрушева

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал к Специальному летному отряду (СЛО) "Россия" вопросы о самолете, на котором передвигается секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Журналисты задали Пескову вопрос, правда ли, что Патрушев, по данным трекингового интернет-ресурса, пользуется самолетом Ил-76 Специального летного отряда "Россия", который также замешан в кокаиновом скандале.

"Я не обладаю такой информацией. Нужно адресовывать, наверное, к авиакомпании эти вопросы", — сказал Песков.

Патрушев во вторник и среду посещает с визитами Таиланд и Индонезию.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.