МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Визит секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Таиланд не связан с недавним задержанием там российских граждан, официальные визиты прорабатываются заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Секретарь Совета безопасности России осуществляет международную деятельность, принимает участие в международных обменах визитами. Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно. Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда", — сказал Песков журналистам.

В среду Патрушева в доме правительства в Бангкоке принял премьер-министр Королевства генерал Прают Чан-Оча.

Как сообщалось ранее, полиция таиландского курортного города Паттайя задержала десять человек, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии.

Их обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как они проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф в размере до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список, обозначающий запрет въезда в Таиланд на десять лет. Среди задержанных Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его "ученица" Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич).