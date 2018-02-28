В ЛНР эвакуировали около 50 человек из снежных заносов

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуировали из снежных заносов за минувшие сутки 14 транспортных средств и около 50 пассажиров, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"За минувшие сутки в ЛНР из снежного плена спасателями освобождены 14 единиц автотранспорта, в которых находились около 50 человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все инциденты произошли накануне. Подразделения МЧС ЛНР совместно с другими службами провели спасательные мероприятия по освобождению автотранспортных средств, водителей и пассажиров.

"В Перевальском районе неподалеку от поселка Фащевка отбуксировали два автобуса (один — без пассажиров, в другом ехали 20 человек), а на трассе Алчевск — Красный Луч — три автомобиля (два грузовых, один легковой), в которых находились четыре человека, на свободную от заносов проезжую часть", — сообщили в пресс-службе.

Подобные мероприятия проводились также в Лутугинском районе, в Брянке и Свердловском районе. По данным МЧС ЛНР, 28 февраля также ожидается сильный снегопад, гололед и снежные заносы.

"МЧС ЛНР призывает водителей ограничить любые передвижения", — заявили в пресс-службе.