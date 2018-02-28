Тематические подгруппы по Донбассу начали работу в Минске

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Тематические подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины начали работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

"Рабочие группы приступают к переговорам накануне заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Рабочие группы приступают к переговорам накануне заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украины в #Минск'е pic.twitter.com/xoH0mW1pFG — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 28 февраля 2018 г.

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