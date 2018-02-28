СМИ уточнили число похищенных в Афганистане пассажиров автобуса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* похитили 30 пассажиров автобуса на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на заявление губернатора провинции Урузган Доста Мохаммада Наяба.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на полицию Кандагара сообщил, что были похищены 19 человек.

По информации телеканала, инцидент произошел во вторник. Автобус ехал по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, когда на него напали талибы*.

По данным агентства, личности похищенных пока не установлены, начато расследование.

Движение "Талибан"* инцидент не прокомментировало.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.