Багдад ведет переговоры о покупке С-400, заявил глава МИД Ирака

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ирак ведет переговоры о покупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, препятствием на пути этому являются возможные санкции со стороны США, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы хотим приобретать любое оружие, которое усилит безопасность Ирака и ВС страны. В то же время мы уважаем региональные и международные обязательства. На пути (приобретения – ред.) С-400 есть ряд препятствий. Иракская сторона пока продолжает вести переговоры, когда будет принято окончательное решение, то оно будет рассмотрено. Мы ранее говорили, что стыдиться не будем, и скажем откровенно: Ирак принял такое решение", — заявил министр.

Он отметил, что препятствием на пути покупки С-400 является "вето". Министр утвердительно ответил на вопрос, подразумевается ли вето со стороны США.

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади во вторник опроверг в комментарии для РИА Новости сообщения о проходящих сейчас в Москве переговорах по ракетным системам С-400, но не исключил их в случае принятия Багдадом решения о покупке ЗРС.

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможную сделку между Ираком и Россией по приобретению комплексов С-400, заявила в четверг, что Вашингтон предупреждает Багдад и другие страны о возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.