ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Не прекращаются попытки "подверстать" права человека под собственные конъюнктурные интересы, использовать эту тематику для давления на "неугодные" страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на определённые успехи, не прекращаются попытки "подверстать" права человека под собственные конъюнктурные интересы, сохраняются опасные тенденции использования правочеловеческой тематики в качестве предлога для давления на "неугодные" и "неудобные" страны", — сказал Лавров, выступая на сессии СПЧ ООН.