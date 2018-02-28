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В мире

Порошенко внес в Раду проект о стратегических шагах по вступлению в НАТО

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (453)
12:0828.02.2018
(обновлено: 12:09 28.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о национальной безопасности, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в среду.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС и НАТО
Ранее представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект, который готовила администрация президента, закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.

Спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в среду, заявил, что неотложно направляет президентский законопроект профильному комитету для вывода по нему и передачи на рассмотрение в зал парламента.

"Только что в Верховную раду Украины поступил сверхважный законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является, безусловно, приоритетным, и я неотложно направляю его на рассмотрение профильного комитета и поручаю неотложно его рассмотреть. Этот законопроект…  важен для нас как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", — сказал Парубий.

Цвет новых побед
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Цвет новых побед

Спикер Рады выразил надежду, что парламент сможет быстро рассмотреть этот документ. На данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Может уже хватит цацкаться с этими Иудами, готовыми за Сникерс отдать земли Святой Руси под протекторат англосаксов.
Пора отозвать признание их легитимности и всячески помогать тем районам и областям, которые считают себя русскими. Иначе через несколько лет воевать уже будем под Москвой.
Меня как то больше устраивает возвращенная под влияние России Новороссия, чем уничтоженная англосаксами,с помощью украинских Иуд, Россия.
12:21
28.02.2018
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