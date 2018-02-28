Порошенко внес в Раду проект о стратегических шагах по вступлению в НАТО

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о национальной безопасности, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в среду.
Спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в среду, заявил, что неотложно направляет президентский законопроект профильному комитету для вывода по нему и передачи на рассмотрение в зал парламента.
"Только что в Верховную раду Украины поступил сверхважный законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является, безусловно, приоритетным, и я неотложно направляю его на рассмотрение профильного комитета и поручаю неотложно его рассмотреть. Этот законопроект… важен для нас как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", — сказал Парубий.
Спикер Рады выразил надежду, что парламент сможет быстро рассмотреть этот документ. На данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.