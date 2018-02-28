Порошенко внес в Раду проект о стратегических шагах по вступлению в НАТО

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о национальной безопасности, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента в среду.

Ранее представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект, который готовила администрация президента, закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.

Спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента в среду, заявил, что неотложно направляет президентский законопроект профильному комитету для вывода по нему и передачи на рассмотрение в зал парламента.

"Только что в Верховную раду Украины поступил сверхважный законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является, безусловно, приоритетным, и я неотложно направляю его на рассмотрение профильного комитета и поручаю неотложно его рассмотреть. Этот законопроект… важен для нас как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", — сказал Парубий.

Спикер Рады выразил надежду, что парламент сможет быстро рассмотреть этот документ. На данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.