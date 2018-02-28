В ДНР сообщили о 130 нарушениях перемирия силовиками за две недели

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Украинские силовики более 130 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение 14 дней, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республике было выпущено 680 мин и снарядов, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, при обстрелах также использовались гранатометы, бронетехника, стрелковое оружие. "Всего было выпущено 2438 единиц боеприпасов, что составило 11,86 тонны", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Кроме того, в представительстве заявили, что с 14 по 28 февраля на территории ДНР в результате обстрелов было повреждено пять объектов инфраструктуры, в том числе две школы и 31 жилой дом в семи населенных пунктах.