На Украине из-за непогоды почти 100 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Почти 100 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области без света остались 29 населенных пунктов, в Харьковской — 19, Запорожской — 10, Сумской — девять, Черниговской — семь, Херсонской — шесть, Днепропетровской — пять, Кировоградской — пять, Киевской — четыре, Черкасской — два и Луганской — один.

Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены более 2 тысяч человек и почти 1,5 тысячи техники. Морские порты и аэропорты работают в штатном режиме.