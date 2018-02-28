В МИД назвали возникающие в СМИ версии по "кокаиновому делу" домыслами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что последние вбросы вокруг ситуации с "кокаиновым делом" связаны с намерением очернить отношения России и Аргентины.
Как подчеркнул Рябков, "люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как им казалось бы могло происходить — абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого отношения к реальности".
"Никакие информационные вбросы последних дней, которые мы видели, не имеют отношения к реальному делу в части всех спекуляций о том, что якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб, и лишь потом российская сторона подключилась. Все это осуществлялось с точностью до наоборот", — добавил замглавы МИД.
По его словам, рассуждения о якобы причастности тех или иных структур, которые не упомянуты в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России, к этому делу — "это вообще злонамеренные наветы и домыслы из разряда фейк-ньюс".
"Больше я не вижу никаких резонных поводов продолжать обсуждение этой темы. Следственные действия проведены. Что дальше происходит вокруг этого — это вопрос к правоохранительным органам", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.