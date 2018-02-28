В МИД назвали возникающие в СМИ версии по "кокаиновому делу" домыслами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что последние вбросы вокруг ситуации с "кокаиновым делом" связаны с намерением очернить отношения России и Аргентины.

"Изобретением и изготовлением всех подробностей, которая обрастает эта ситуация, занимаются люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц — по большому счету целенаправленную работу по очернению продуктивного и во многом беспрецедентного сотрудничества, которые сделало возможным раскрытие обстоятельств этого резонансного дела", — сказал Рябков.

Как подчеркнул Рябков, "люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как им казалось бы могло происходить — абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого отношения к реальности".

"Никакие информационные вбросы последних дней, которые мы видели, не имеют отношения к реальному делу в части всех спекуляций о том, что якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб, и лишь потом российская сторона подключилась. Все это осуществлялось с точностью до наоборот", — добавил замглавы МИД.

По его словам, рассуждения о якобы причастности тех или иных структур, которые не упомянуты в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России, к этому делу — "это вообще злонамеренные наветы и домыслы из разряда фейк-ньюс".

"Больше я не вижу никаких резонных поводов продолжать обсуждение этой темы. Следственные действия проведены. Что дальше происходит вокруг этого — это вопрос к правоохранительным органам", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.