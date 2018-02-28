Более 30% француженок заявили, что подвергались домогательствам на работе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Каждая третья жительница Франции становилась жертвой сексуальных домогательств по меньшей мере один раз, свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, проведенного по заказу портала VieHealthy.

Как следует из результатов опроса, 32% француженок становились жертвой сексуальных домогательств на рабочем месте "в юридическом смысле слова". При этом 13% опрошенных сообщили, что коллеги по работе "распускали руки" и прикасались к их интимным местам. 24% заявили, что "становились жертвой легкого физического контакта".

Кроме того, 34% жительниц Франции заявили, что испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", в частности свист, жесты, непристойные комментарии.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные политики, звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре прошлого года был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.