Более 30% француженок заявили, что подвергались домогательствам на работе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Каждая третья жительница Франции становилась жертвой сексуальных домогательств по меньшей мере один раз, свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, проведенного по заказу портала VieHealthy.
Кроме того, 34% жительниц Франции заявили, что испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", в частности свист, жесты, непристойные комментарии.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные политики, звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре прошлого года был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.