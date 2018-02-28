Силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (251)

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Накануне оперативное командование ДНР сообщило о 16 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – шесть единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.