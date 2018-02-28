Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (25)

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину для расследования дела о контрабанде крупной партии кокаина в Россию. Об этом телеканалу RT сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

Благодаря совместным усилиям спецслужб двух стран удалось ликвидировать преступную организацию, отметила она.

По ее словам, к переправке готовилась партия наркотиков стоимостью почти шестьдесят миллионов евро.

"Кокаиновое дело"

В декабре 2016 года российские и аргентинские спецслужбы начали операцию по пресечению поставок кокаина из Аргентины. Совместные усилия сторон позволили предотвратить отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов наркотиков.

В ходе операции кокаин заменили на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в пятьдесят миллионов евро.

Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Сообщается, что организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины.

По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет "мистер К.", живет в Берлине. Он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.