Экипаж самолета ВМС США "ослеп" и замерз на высоте более семи километров

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler подвергся сильнейшему обморожению во время полета. Об этом сообщает Defense News.

Инцидент произошел на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла. По информации издания, воздушное судно направлялось из базы Уидби-Айленг в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.

Отмечается, что в самолете произошел сбой системы регулирования температуры. В результате температура в кабине упала до минус 30 градусов, все пространство заполнил туман, а приборная доска воздушного судна покрылась слоем льда. Из-за этого пилот и инженер, находившиеся в самолете, потеряли видимость вне самолета и не могли отслеживать показания датчиков и компаса.

В результате произошедшего экипажу отменить полет к месту назначения и вернуть EA-18G Growler на Уидби-Айленд, сверяя курс с диспетчерами по умным часам. При осмотре после прибытия на базу на коже у летчика и инженера были обнаружены волдыри и следы обморожения.