В Афганистане талибы* похитили около 20 пассажиров автобуса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* похитили порядка 20 пассажиров автобуса на юге Афганистана, передает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник. Автобус ехал по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, когда на него напали талибы и похитили 19 пассажиров.

Представитель полиции Кандагара подтвердил информацию о похищении.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России