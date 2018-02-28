МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за признание радикального движения "Талибан"* политической группой, передает телеканал Tolo News.

Как сообщает телеканал, Гани заявил, что правительство Афганистана выдаст паспорта талибам* и их семьям и будет работать над снятием санкций с лидеров движения.

"Мы также будем работать над списком освобождения заключенных талибов*", — добавил он.

Президент подчеркнул, что правительство обеспечит безопасность тех членов "Талибана"*, которые присоединятся к мирному процессу. "Мы будем учитывать мнение "Талибана"* в ходе мирных переговоров", — пояснил Гани.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства*.

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